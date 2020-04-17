الجيش الأمريكي يستعد للتدخل في واشنطن لمواجهة تفشي فيروس كورونا

واشنطن-سانا

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية عن استعداد وحدة خاصة للمهام السرية تابعة للجيش الأمريكي لتأمين العاصمة الأمريكية واشنطن وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مصدر عسكري قوله إن سلطات واشنطن كلفت فريق العمل المشترك في منطقة العاصمة “جي تي اف ان سي ار” بتولي تطبيق الإجراءات لحماية العاصمة من قفزة متوقعة في تفشي فيروس كورونا.

وتشير نيوزويك إلى أن الوحدة الخاصة المذكورة مختصة بالمهام الحساسة في حماية واشنطن من أي هجمات محتملة سواء من الخارج أو من الداخل وإجلاء البيت الأبيض والمؤسسات الحكومية الرئيسية إلى مواقع سرية في حال الضرورة.

وتتولى الوحدة مختلف المسؤوليات المتعلقة بـ “الأمن الداخلي” ابتداء من حماية الولايات المتحدة من هجوم مسلح وصولا إلى التحضيرات لتأمين العاصمة في حال الاضطرابات.

وكان حاكم مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها واشنطن مورييل باوزر أمر بتمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا شهرا آخر حيث تتوقع السلطات اجتياح الفيروس ولايتي ماريلاند وفرجينيا المجاورتين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية شباط هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات ووصلت الحصيلة فيها إلى 31590 وفاة من أصل 648788 إصابة.