الاتحاد الأمريكي للتنس: من غير المرجح إقامة أمريكا المفتوحة دون جماهير

واشنطن-سانا

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم أن قرار إقامة البطولة الكبرى هذا العام من عدمه في ظل جائحة فيروس كورونا سيتخذ في حزيران المقبل مع طرح خيار إقامتها دون جماهير لكن من غير المرجح حدوث ذلك.

ونقلت رويترز عن مايك داوس الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي قوله في مؤتمر عبر الهاتف “لا نستبعد أي خيار حاليا بما في ذلك اللعب دون جماهير لكن حتى أكون أمينا أعتقد أنه أمر غير مرجح للغاية.. هذا لا يمثل روح الاحتفالات التي تشهدها ملاعب التنس.. الأمر يخضع أيضا لقواعد الصحة والسلامة ليس من أجل الجماهير وحدها بل من أجل لاعبينا والقائمين على التنظيم”.

وأضاف داوس “الوقت لا يزال في صالحنا حتى الآن.. بالتأكيد نطمح لإقامة البطولة” مؤكدا أن الاتحاد الأمريكي سيتخذ قراره بشأن ما إذا كان الوضع آمنا لتنظيم بطولة أمريكا المفتوحة بعد استشارة خبراء الصحة.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة المقررة بين 31 آب و13 أيلول المقبلين أكبر البطولات الأربع الكبرى والأكثر إثارة في جدول منافسات التنس ولا يتوقع داوس هذا التغيير.

وتقام أمريكا المفتوحة سنويا في نيويورك أكثر مدينة في الولايات المتحدة تضررا من الجائحة والتي شهدت هذا الأسبوع ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 بشكل حاد لتتجاوز عشرة آلاف حالة وفاة.