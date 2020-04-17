أمطار مصحوبة بالبرق والرعد في دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سياسيان مصريان يدينان الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية
2020-04-16
سفير روسيا بدمشق: الوضع المتعلق بفيروس كورونا في سورية لا يزال تحت السيطرة وندعو لرفع العقوبات الغربية عنها فوراً
2020-04-16
إعلامي سلوفاكي: الإجراءات القسرية الاقتصادية ضد سورية جريمة حرب
2020-04-15
سورية وإيران تبحثان إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة
2020-04-14
الشيوعي الإسباني يندد بتقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية
2020-04-13
منظمة نيو هيومانتي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير مقبولة
2020-04-13
المطران حنا: ارفعوا العقوبات عن سورية لأنها جريمة بحق الإنسانية
2020-04-13
محليات
التربية: متابعة تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الثالث الثانوي التجاري الاثنين المقبل
2020-04-16
هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري
2020-04-16
تستهدف المسنين وذوي الإعاقة والمياومين وأصحاب المهن الحرة.. إطلاق الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة
2020-04-16
سوريون في ذكرى الجلاء: نستلهم من الإرث النضالي للأجداد معاني البطولة والتضحية والفخار
2020-04-16
اعتراض عدد من بائعي الخضار على نقل سوق شعبي في اللاذقية.. المحافظ: السوق الجديد لا يبعد سوى 300 متر عن القديم ومجهز بشكل أفضل
2020-04-16
مجلس الشعب بمناسبة ذكرى الجلاء: سورية أشد إصراراً على الحفاظ على السيادة والاستقلال
2020-04-16
مطاحن حمص.. العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى لتأمين حاجة الأفران من الدقيق
2020-04-16
رياضة
الاتحاد الأمريكي للتنس: من غير المرجح إقامة أمريكا المفتوحة دون جماهير
2020-04-16
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوقف لاعب كوبنهاغن 3 مباريات
2020-04-15
بارما الإيطالي يتوصل لاتفاق مع لاعبيه لخفض رواتبهم
2020-04-15
نادي دمر الرياضي ينفذ حملة تعقيم للشوارع والمنشآت
2020-04-15
كورونا يعرقل انتقال الفرنسي مبابي إلى ريال مدريد
2020-04-14
رابطة أندية كرة القدم بإنكلترا تتفق مع اتحاد اللاعبين لتأجيل جزء من رواتب نيسان
2020-04-14
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمدد قرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات
2020-04-14
اقتصاد
منشآت صناعية في حلب تركز على إنتاج مواد التعقيم والتنظيف لتغطية حاجة السوق في ظل إجراءات التصدي لـ كورونا-فيديو
2020-04-16
تشميل برنامجين جديدين في برامج دعم أسعار فوائد القروض
2020-04-16
الاقتصاد البريطاني يتجه نحو تراجع تاريخي مع هبوط مبيعات التجزئة وإغلاق شركات
2020-04-16
عودة المهن المرتبطة بالقطاع الزراعي تلقى ارتياحاً في دير الزور
2020-04-16
فرع المؤسسة السورية للحبوب بالحسكة يبدأ تجهيز مركز الطواريج بريف القامشلي
2020-04-16
زراعة أكثر من 17 ألف هكتار حمص وعدس في درعا مع انتهاء موسم الزراعة
2020-04-16
انخفاض أسعار الذهب
2020-04-16
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صباغ: تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية حول سورية تضمن استنتاجات خاطئة استندت لمعلومات مفبركة لتزوير الحقائق
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الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا: التشدد بتطبيق حظر التجول والإغلاقات المفروضة والسماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات الاثنين والثلاثاء القادمين
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سفير روسيا بدمشق: الوضع المتعلق بفيروس كورونا في سورية لا يزال تحت السيطرة وندعو لرفع العقوبات الغربية عنها فوراً
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القبض على عشرة من مروجي الحشيش في اللاذقية وضبط مواد مخدرة
الصحة: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سورية وروسيا تدعوان إلى الضغط على واشنطن لرفع العقوبات عن سورية في ظل مخاطر انتشار كورونا
تمديد حظر التنقل بين المحافظات حتى الثاني من أيار المقبل
أمطار مصحوبة بالبرق والرعد في دمشق
2020-04-16
تصوير : كناز عثمان
أمطار مصحوبة بالبرق والرعد
2020-04-16
manhal
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