رئيس مجلس النواب الليبي: نتعرض لعدوان تركي على مرأى الأمم المتحدة

طرابلس-سانا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن بلاده تتعرض لعدوان غاشم يشنه النظام التركي على مرأى من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية لانا نيوز عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قوله إن صالح وجه خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تناول فيه ما تتعرض له ليبيا من عدوان تركي عسكري غاشم وتدخل سافر في شؤونها الداخلية، مشيراً إلى أن إرسال النظام التركي للأسلحة والمرتزقة الإرهابيين إلى ليبيا يهدف لترجيح الكفة لصالح الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويمثل خرقاً واضحاً وجلياً للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسفاً وتجاهلاً كاملاً لمخرجات مؤتمر برلين، مشيراً إلى أن مجلس النواب الليبي يمارس اختصاصاته طبقاً للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابة عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا ووقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.