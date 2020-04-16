التربية: متابعة تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الثالث الثانوي التجاري الاثنين المقبل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية أنها ستتابع تعويض الفاقد التعليمي في التعليم المهني نتيجة تعليق الدوام المدرسي من خلال بث الدروس التعليمية لطلاب الثالث الثانوي التجاري على منصة دمشق التربوية وذلك اعتباراً من يوم الاثنين القادم في العشرين من الشهر الجاري.

وبين مدير التعليم المهني والتقني في الوزارة المهندس غسان قباقيبو في تصريح لمندوبة سانا أنه يمكن للطلاب متابعة الدروس مباشرة على رابط منصة دمشق التربوية وعلى قناتها على اليوتيوب في تمام الساعة العاشرة صباحاً وفق الجدول المحدد للمواد مشيرا إلى أنه يمكن للطلاب التواصل مباشرة مع المدرس وطرح أسئلتهم واستفساراتهم.

وأوضح قباقيبو أنه سيتم بث ندوات تعليمية للتعليم المهني الصناعي والتجاري على القناة الفضائية التربوية السورية اعتباراً من يوم السبت القادم في الثامن عشر من الشهر الجاري عند الساعة الثالثة ظهراً وفق برنامج محدد.

وكانت الوزارة أعلنت في الثالث من نيسان الجاري بدء خطة لتعويض الفاقد التعليمي في التعليم المهني من خلال بث الدروس التعليمية لطلاب الثالث الثانوي التجاري على منصة دمشق التربوية اعتباراً من الخامس من نيسان بينما أعلنت في العاشر من نيسان الجاري بدء خطة لتعويض الفاقد التعليمي لطلاب الثالث الثانوي الصناعي على المنصة ذاتها وذلك اعتباراً من الثالث عشر من نيسان الجاري.