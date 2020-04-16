مصر.. إغلاق المحلات والمراكز التجارية ووقف وسائل النقل العام

القاهرة-سانا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تطبيق إجراءات الحظر والوقاية للتصدي لفيروس كورونا بإغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين القادم إضافة إلى يومي الجمعة والسبت.

وقال مدبولي إنه من المقرر أن تنطبق إجراءات الحظر المطبقة يومي الجمعة والسبت على يوم الاثنين والتي تشمل غلقاً كاملاً للمحال التجارية والمولات.

وأضاف مدبولي في بيان نقله اليوم السابع إنه سيتم إلى جانب ذلك إيقاف المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ بهدف تقليل التجمعات حرصاً على سلامة المواطنين المصريين، لافتاً إلى أنه سيتم وقف كل وسائل النقل العام بما فيها السكك الحديدية ومترو الأنفاق وكذلك وسائل النقل النهري والنقل بين المحافظات.

وأعرب مدبولي عن القلق من حجم التواجد والتجمعات في الشوارع في الأيام الماضية.