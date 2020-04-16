حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا تتجاوز 13 ألفاً والإصابات تتخطى مئة ألف

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن تسجيل 861 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 13725.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن تفشي الفيروس إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 103093 حالة مع تسجيل 4618 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 2866 حالة إلى 130450 ما يعني أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع لليوم الثاني على التوالي.. بينما أظهرت البيانات زيادة في عدد الوفيات بواقع 315 وفاة إلى 3569.

وفي سويسرا أعلنت وكالة الصحة العامة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 1017 وفاة وذلك ارتفاعاً من 973 وفاة أمس الأربعاء بينما ارتفع عدد المصابين إلى 26732 من 26336 مصاباً.

بدورها أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 309 حالات وفاة وتسجيل 198 إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إلى 6879 حالة.

وفي بلجيكا سجلت وزارة الصحة 417 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 4857 فيما سجلت 1236 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 34809 حالات.

وفي السويد سجلت السلطات الصحية 130 وفاة جديدة بفيروس كورونا و613 إصابة خلال الـ 24 ساعة أما هولندا فأعلنت تسجيل 1061 إصابة جديدة ليتخطى عدد المصابين الـ 29000 حالة كما سجلت 181 وفاة ليرتفع عدد الوفيات لأكثر من 3300 حالة.

من جانبها أكدت وزارة الصحة الاندونيسية اليوم تسجيل 380 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد الواقع جنوب شرق آسيا إلى 5516.

وقال المسؤول في وزارة الصحة أحمد يوريانتو إن البلد سجل 27 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 496 بينما تعافى 548 من المرض.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 110 إصابات جديدة ليصل الإجمالي إلى 5182 حالة بينما أعلنت وزارة الصحة الاثيوبية تسجيل 7 إصابات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 92 فيما سجلت وزارة الصحة الأفغانية 56 إصابة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 840.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 362 وفاة كما سجلت 207 إصابات ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5660.

وفي الدول العربية أعلنت المغرب تسجيل 227 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2251 وفي الكويت سجلت السلطات الصحية 119 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 1524 حالة.

وسجلت قطر 392 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4103 حالات كما سجلت جيبوتي 156 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 591.

فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 518 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 6380 وتسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 83 حالة وفاة.