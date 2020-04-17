وفاة أكثر من 140 ألف شخص بفيروس كورونا في العالم ثلثاها في أوروبا

عواصم-سانا

تخطت حصيلة وفيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم الـ 140 ألفا نحو ثلثيها في أوروبا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه استنادا إلى مصادر رسمية فإن إجمالي الوفيات بالفيروس منذ أول ظهور للوباء في كانون الأول الماضي بلغ 140902 حالة في العالم بينها 92900 حالة في أوروبا من أصل مليونين و 125041 إصابة في العالم بينها مليون و 82135 في القارة العجوز التي تبقى القارة الأكثر تضررا بالفيروس.

وفي الولايات المتحدة البلد الأكثر تسجيلا لوفيات كوفيد 19 بلغت الحصيلة فيها 31590 حالة وفاة تليها إيطاليا مع 22170 حالة ثم إسبانيا مع 19130 وفاة ثم فرنسا مع 17920 حالة وبريطانيا مع 13920 وفاة.

وكان مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغى أعلن اليوم أن “أوروبا في عين إعصار” كوفيد 19 وأن نحو 50 بالمئة من عبء الوباء يقع حاليا على عاتق دول القارة الاوروبية” لافتا إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا تضاعف خلال الأيام الـ 10 الماضية.

بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن أوروبا لا تزال “في عين الإعصار” بالنسبة لتفشي الفيروس في وقت قررت حكومات عدة أو تعتزم تخفيف إجراءات العزل المفروضة في إطار مكافحة الوباء العالمي.

وحضت المنظمة الأممية قادة الدول الأوروبية على “عدم التراخي” والتثبت من أن الفيروس تحت السيطرة قبل رفع القيود.