محافظة دمشق: تسيير مئتين وأربع وسائل نقل لتأمين العسكريين المسافرين إلى عدة محافظات

دمشق-سانا

سيرت محافظة دمشق اليوم مئتين وأربع وسائل نقل لتأمين العسكريين المسافرين إلى محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأمين وسائط نقل بين المحافظات للعسكريين خلال إجازاتهم وفق الحاجة.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس في تصريح لمندوب سانا أنه تم تسيير سبعة وعشرين بولمانا وتسعة وخمسين ميكروباصا “شبه بولمان” وتسعة وثمانين سرفيسا “فان” وأربعة وعشرين سرفيسا وخمسة باصات نقل داخلي إلى المحافظات المذكورة مؤكدا أن المحافظة مستمرة بتأمين جميع العسكريين المسافرين.

وأشار الدباس إلى أن البولمانات يتم تسييرها يوميا من كراج البولمان في القابون في حين تسير وسائل النقل الأخرى من كراج العباسيين بينما كراج السومرية يسير منه سرافيس “فان” فقط لافتا إلى اتخاذ الإجراءات الصحية حفاظا على السلامة العامة عبر تعقيم جميع الحافلات قبل الدخول إلى الكراجات.

فراس صافي