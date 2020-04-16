عمل متواصل لا يتوقف… جهود مضاعفة لتأمين الخبز في الحسكة وتلافي حدوث الازدحام

الحسكة-سانا

يبذل العاملون في المخابز العامة والاحتياطية في محافظة الحسكة جهوداً مضاعفة ويصلون الليل بالنهار عبر ورديات الإنتاج المتتالية من أجل استقرار عملية إنتاج مادة الخبز وتوفيرها على مدار الساعة للمواطنين لتلافي حدوث الازدحام في إطار تطبيق إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وللوقوف على واقع إنتاج الخبز في المحافظة بين مدير فرع المخابز يوسف الحمد في تصريح لمراسل سانا أن لدى الفرع ثلاثة عشر مخبزاً منتشرة في عموم المحافظة تعمل بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 200 طن طحين يومياً تنتج ما يقارب 185 ألف ربطة خبز لتغطية حاجة المواطنين من المادة.

وأشار الحمد إلى أن الفرع اتخذ جميع إجراءات التصدي لفيروس كورونا والسلامة من نقل العدوى وذلك من خلال توزيع الخبز عبر المعتمدين وإيصال المادة إلى الأهالي سواء في مراكز المدن أو الأحياء أو أماكن سكنهم إضافة إلى التعاون مع فرع المؤسسة السورية للتجارة والعمل على بيع مادة الخبز من خلال ثلاثة منافذ وعبر السيارات الجوالة التي تسيرها في مختلف المناطق مؤكداً أنه تم التعميم على جميع العاملين الالتزام بالنظافة العامة وإجراءات التعقيم وارتداء الكمامات والكفوف.

مدير مخبز الحسكة الأول المهندس محمد المدفع قال يعمل المخبز الذي يؤمن حاجة مركز مدينة الحسكة ومحيطها من مادة الخبز على مدار الأربع والعشرين ساعة وبمعدل ورديتين صباحية ومسائية وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 18 طناً وقد تزيد في بعض الحالات لتصل إلى 20 طناً مؤكداً اتخاذ إجراءات التصدي لفيروس كورونا عبر التعميم على جميع العاملين اتخاذ سبل الوقاية كارتداء القفازات والكمامات واستخدام المعقمات في جميع مراحل إنتاج الرغيف.

رئيس الوردية الإنتاجية صالح الطحيمر أكد أن العاملين في المخبز يعملون على إنتاج الرغيف على مدار الساعة في ظل توافر جميع مستلزمات العمل من دقيق ووقود وخميرة وهم على أتم الاستعداد للعمل الإضافي وزيادة الطاقة الإنتاجية إذا احتاج الأمر بهدف استقرار عملية إنتاج الخبز وإيصاله للمواطن بيسر وسهولة.

موزع مادة الخبز عمار الثلاج أكد أنه حرصاً على عدم حدوث الازدحام من قبل المواطنين يتم توزيع مادة الخبز على جميع المعتمدين المتعاملين مع المخبز وتسليمهم مخصصاتهم كاملة من المادة ليقوموا بدورهم بإيصالها إلى الأهالي كل في منطقته السكنية.

العامل عدنان محمد أشار إلى أن العاملين لا يدخرون أي جهد خلال الفترة الحالية لتوفير مادة الخبز للمواطنين وضمان عدم حدوث تجمعات انطلاقاً من واجبهم المهني والأخلاقي.