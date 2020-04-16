مديرية المسارح والموسيقا تبث من أرشيف عروضها المسرحية وفعالياتها الفنية عبر صفحتها الرسمية

دمشق-سانا

في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا تستعد مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة لبث تسجيلات مصورة للعروض المسرحية والحفلات والفعاليات الفنية التي أنتجتها في السنوات السابقة عبر صفحتها الرسمية لتكون متاحة لجمهور المسرح والفن في سورية والعالم.

وعن هذه الخطوة قال عماد جلول مدير المسارح والموسيقا في تصريح لـ سانا: “استجابة لطلبات محبي المسرح والموسيقا ودعما لخطوات نشر الثقافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة توقف العروض الفنية الحية خلال هذه الفترة ستبث المديرية تسجيلات مصورة للعروض المسرحية والحفلات والفعاليات الموسيقية والغنائية والفنية التي أنتجتها خلال السنوات السابقة عبر صفحتها الرسمية”.

وأوضح جلول أن هذه الخطوة كانت ضمن خطة عمل المديرية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من جمهور المسرح والموسيقا والفنون الشعبية في سورية وخارجها لمتابعة ما لدى المديرية من أرشيف مهم يتضمن نتاجها لعدة سنوات مضت وجاءت الظروف الحالية لتسرع في إطلاق هذه الخطوة مبينا أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في ظل جائحة كورونا كرست مثل هذه الخطوات المعتمدة على مبدأ نشر الثقافة عن بعد.

وأكد جلول أن مديرية المسارح والموسيقا تدرس حاليا عدة أفكار تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتساعد على نشر الثقافة المسرحية والفنية في المجتمع وضمن الإمكانات المتاحة لضمان استمرار الحياة الثقافية في سورية التي لم تتوقف طيلة سنوات الحرب الإرهابية.

محمد سمير طحان