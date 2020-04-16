منشآت صناعية في حلب تركز على إنتاج مواد التعقيم والتنظيف لتغطية حاجة السوق في ظل إجراءات التصدي لـ كورونا

حلب-سانا

ركزت معامل الأدوية ومنشآت صناعة مستحضرات التجميل بحلب إنتاجها في الآونة الأخيرة على صناعة المعقمات ومواد التنظيف لتغطية حاجة السوق المحلية في ظل الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

كاميرا سانا زارت عدداً من هذه المعامل في منطقة الكلاسة ومدينة الشيخ نجار الصناعيتين واطلعت على أنواع المعقمات والمنظفات التي يتم إنتاجها بجهود وخبرات محلية حيث أوضح وائل اختريني صاحب منشأة لصناعة مواد التجميل والمعقمات أن المنشأة اقتصر عملها منذ ظهور فيروس كورونا على إنتاج المعقمات والمطهرات وبأصناف مختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وبين ناظم الشيخ عوض أنه يتم فحص المواد الأولية واختبارها قبل البدء بعملية الإنتاج ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية ومن ثم تصنيع الأصناف المطلوبة للتعقيم والتنظيف وإجراء اختبارات ثانية وعشوائية لبعض العينات والتأكد من جودتها.

وفي شركة المراد لصناعة المعقمات والمنظفات في المدينة الصناعية بالشيخ نجار تحدث مراد الشهابي عن عمل المنشأة وتوجهها في الآونة الأخيرة لصناعة المعقمات ومواد التنظيف وإيقاف إنتاج باقي الأصناف الطبية حيث يتم إنتاج معقمات السطوح والكحول الطبي بأنواعه وأحجامه مشيراً إلى حاجة السوق لهذه الأصناف وزيادة الطلب عليها واستخدامها للتصدي لفيروس كورونا منوها بالجهود المبذولة لتجاوز الصعوبات في تأمين المواد الأولية اللازمة لإنتاج هذه المعقمات.

وبين خالد عجنجي مدير الإنتاج في شركة يوسف مكتبي لإنتاج المعقمات ومواد التجميل أن الشركة حولت إنتاجها خلال الفترة الأخيرة من إنتاج مواد التجميل إلى إنتاج الأصناف المختلفة من المعقمات والمطهرات وطرحها في الأسواق نظراً للحاجة الماسة من قبل المواطنين لاستخدامها وبشكل يومي أثناء تحركاتهم للوقاية من هذا الفيروس مؤكداً استمرار العمل بإنتاج هذه الأصناف وبأسعار مقبولة لتغطية حاجات السوق.

قصي رزوق