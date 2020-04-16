قتلى ومصابون من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار سيارة مفخخة في قرية الأهراس بريف رأس العين بالحسكة

الحسكة-سانا

انفجرت سيارة مفخخة بمجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين في قرية الأهراس بمنطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.

ونقل مراسل سانا عن مصادر محلية قولها إن انفجار سيارة مفخخة استهدف صباح اليوم أحد منازل المدنيين تستخدمه مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية مقرا لها في قرية الأهراس التابعة لمنطقة رأس العين بريف الحسكة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قاموا على إثر التفجير بإطلاق النار بشكل عشوائي باتجاه منازل الأهالي واعتقلوا رجال القرية واحتجزوهم في مدرسة القرية.

وتشهد القرى الواقعة في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بريف الحسكة انفجار عدة سيارات ودراجات نارية مفخخة إضافة إلى حالة من الفوضى جراء الاقتتال والتناحر بين مجموعات المرتزقة في الوقت الذي يواصل فيه الإرهابيون انتهاكاتهم ضد أهالي المنطقة من خلال الاعتقالات المتكررة وعمليات سرقة ونهب الممتلكات الخاصة وتخريب البنى التحتية والاعتداء على منازل المواطنين وطردهم بهدف إسكان عوائل الإرهابيين.