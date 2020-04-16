مساهمة فاعلة لوزارة الإعلام في دعم قناة التربوية لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب

دمشق-سانا

مع اتخاذ الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا وتعليق دوام المدارس حرصت وزارة الإعلام على المساهمة مع وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب ومساعدتهم على متابعة دروسهم واستثمار فترة تعليق الدوام لزيادة حصيلتهم المعرفية.

وبادرت الوزارة منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية إلى تقديم الدعم لوزارة التربية وفقا للمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سومر وسوف الذي أوضح في تصريح لـ سانا أنه تمت إضافة بث القناة الفضائية التربوية على مدار القمر الروسي الذي يغطي جميع أراضي سورية وأيضاُ إتاحتها على البث الرقمي الأرضي “دي في بي تي” تي2 لتحل مكان قناة سورية الرياضية التي علقت برامجها مع توقف الأنشطة الرياضية في سورية والعالم مبينا أن البث الرقمي الأرضي يغطي محافظات المنطقة الجنوبية وطرطوس وغرب حمص واللاذقية وقريبا ستتم إعادته إلى محافظة حلب.

ويلفت وسوف إلى أن تقنية البث الأرضي الرقمي متوافرة في الشاشات التلفزيونية الحديثة التي تدعم هذه التقنية وبالنسبة للشاشات العادية يمكن استقبال البث الرقمي الأرضي من خلال “ريسيفر” خاص و”لاقط” هوائي خارجي يتم توجيهه إلى أبراج الإرسال مبينا أن الهيئة خصصت فواصل إعلانية لإرشاد الطلاب إلى كيفية الحصول على ترددات القناة على القمرين الروسي والنايلسات وكيفية التقاط البث الفضائي والأرضي.

ويؤكد مدير الفضائية التربوية وائل شاهين أهمية هذه المبادرة لجهة زيادة مساحة الوصول وانتشار القناة وارتفاع نسب مشاهدتها من قبل الطلاب والمعنيين في القطاع التربوي وبالتالي تحقيق هدف الخطة التي وضعتها وزارة التربية في هذا المجال مبينا أن القناة بدأت منذ الخامس من الشهر الجاري بالمرحلة الثانية من هذه الخطة استهدفت خلالها الصفوف الدراسية من السابع حتى الثالث الثانوي ولافتا إلى أنه تمت إضافة دروس اللغة الروسية والتعليم المهني فيها.

ويلفت شاهين إلى أن القناة بصدد التحضير لإطلاق المرحلة الثالثة من الخطة اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري حتى الثامن والعشرين من أيار القادم حيث يتم التركيز في هذه المرحلة على الصفين التاسع الأساسي والثالث الثانوي مبينا أن البث اليومي للقناة يبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا على شكل ندوات تفاعلية مفتوحة على الهواء مباشرة يتم من خلالها الإجابة عن استفسارات الطلاب.

ويشير شاهين إلى نسب المشاهدة المرتفعة وتفاعل الطلاب مع الدروس التي يتم رصدها عبر صفحة التربوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقناتها على اليوتيوب وكذلك على الصفحة المخصصة للقناة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وحول طريقة استقبال البث الفضائي للقناة التربوية يوضح المهندس فادي عز الدين مدير الهندسة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن القناة تبث على قمر النايلسات ويمكن استقبالها على التردد “11315” وكذلك على القمر الروسي على التردد “10982”.

في استطلاع لآراء الطلاب وذويهم حول ما يتم بثه على القناة التربوية وتجربة التعليم عن بعد تلفت ديمة خرما والدة الطالب ليث من الصف السادس إلى أنها وضعت برنامجا خاصا منذ تعليق الدوام في المدارس ليقوم ابنها بمتابعة الدروس التي تبث عبر الفضائية التربوية بينما يشير ليث إلى أنه يقوم بحل تدريبات الدروس ومسائل الرياضيات التي تعرض على القناة ويقوم بمراجعتها مع والدته.

ومن مدرسة سعد الدين القواص الرفاعي بدمشق يشير الطالب زكريا هلال والطالبة مريم الخطيب من الصف السادس إلى أنهما يتابعان الدروس التي تبث عبر الفضائية التربوية ويتواصلان مع المدرسين للاستفسار عنها بينما يقول الطالبان حيدر مهنا وتسنيم سعيد من الصف الخامس.. إنهما يحرصان على متابعة الدروس التي تبث على التربوية الفضائية.

ومن مدرسة المتفوقين نوه الطالبان يحيى هلال من الصف الثامن والطالبة رغد علي من الصف العاشر بالخطوات التي اتخذتها القناة التربوية على موقعي فيسبوك ويوتيوب تسهيلا لمراجعة الدروس بشكل مناسب لجميع الطلاب.

وتؤكد مدرسة اللغة العربية رحاب الهندي أنها تقدم المساعدة لطلابها وترشدهم إلى الطريقة المثلى لتنظيم وقتهم بما يمكنهم من الاستفادة مما يتم بثه على القناة والإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بالمنهاج وكذلك العمل على تبديد حالة القلق التي تنتابهم جراء فترة الانقطاع عن الدوام والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

ومنذ بداية إعلان فترة تعليق دوام المدارس كثفت القناة التربوية الندوات والدروس التعليمية لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب ووصل عدد الدروس التي بثتها منذ السادس عشر من آذار حتى الرابع من شهر نيسان الجاري إلى “266” درساً للحلقة الأولى والثانية للتعليم الأساسي والثانوي بمعدل اثنتي عشرة ساعة يومياً إضافة إلى بث ندوات تعليمية لمراحل التعليم المختلفة بمعدل سبع وخمسين ندوة.

وتعتمد القناة بالتزامن مع عرضها المباشر بثا على مختلف مواقعها الالكترونية وصفحتها على فيسبوك إضافة إلى تلقي اتصالات الطلاب والإجابة عن أسئلتهم طيلة فترة البث المباشر.

هيلانه الهندي/طارق السيد