تنظيم 24 ضبطا حراجيا بحماة خلال الربع الأول من هذا العام

حماة-سانا

نظمت دائرة الحراج في مديرية زراعة حماة 24 ضبطا حراجيا بحق المخالفين خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المهندس عبد المعين صطيف رئيس الدائرة في تصريح لـ سانا أن الضابطة الحراجية تمكنت من تنظيم 7 ضبوط قطع وتشويه للأشجار الحراجية و9 ضبوط لكسر أراض حراجية إضافة إلى تنفيذ 7 ضبوط بمخالفات مصادرة أحطاب مخالفة معدة للبيع في السوق السوداء في حين تم تنظيم ضبط واحد للرعي الجائر.

ولفت صطيف إلى أن الدائرة تنفذ وبشكل دائم دوريات متنقلة للكشف والتحري عن المخالفات الحراجية وقمع المخالفات إضافة الى مصادرة ومراقبة السيارات التي تقوم بتهريب المواد الحراجية ومراقبة الطرقات التي تعد معبراً لتهريب المواد الحراجية وبشكل أساس الأحطاب والفحم ومصادرة جميع الآليات المخالفة.