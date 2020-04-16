تركيا تسجل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام التركي اليوم تسجيل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو العدد الأعلى منذ تفشي الوباء في تركيا والمرة الثانية التي تسجل فيها البلاد أكثر من مئة حالة وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن الوزارة قولها في بيان إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1518 إثر تسجيل 115 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69 ألفا و392 حالة إثر تسجيل 4281 إصابة جديدة.

وكان وزير داخلية النظام التركى سليمان صويلو قدم أمس الأول استقالته على خلفية قرار فرض حظر التجوال فى 31 ولاية تركية بشكل مفاجىء ودون سابق إنذار ما أدى إلى فوضى كبيرة فى المدن والبلدات بحثا عن المواد الغذائية والموءن غير أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان رفض قبول هذه الاستقالة ما كشف عن حجم الخلافات الداخلية التى يعانى منها هذا النظام والتخبط الحاصل فى إدارة أزمة تفشى جائحة كورونا فى البلاد.