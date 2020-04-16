المسماري: الجيش الليبي يخوض حرباً ضد جيش النظام التركي بكامل قوته

طرابلس-سانا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن الجيش الليبي يخوض حربا ضد جيش النظام التركي بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم إن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان جند المرتزقة الارهابيين بالأموال ونقلهم إلى ليبيا مشيرا إلى أن من بين هؤلاء الإرهابيين عناصر منتمية لتنظيمي القاعدة و”داعش” وقد هاجموا منطقة صبراتة واختطفوا عائلات كاملة واقتادوهم إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.

وأوضح المسماري أن المرتزقة والإرهابيين في ليبيا يتعرضون لخسائر كبيرة لافتا إلى أن “مخابرات النظام التركي مستعدة لنشر أي أخبار مزيفة بهدف تشتيت الانتباه عن خسائرهم الجسيمة”.

وكان المسماري أكد الشهر الماضي أن أردوغان نقل ما يقارب 7500 إرهابي إلى الأراضي الليبية بينما أكدت تقارير صحفية في وقت سابق أن أردوغان أرسل خلال السنوات الماضية كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة عبر السفن كما أرسل طائرات مسيرة وذلك لدعم الإرهابيين في ليبيا في إطار أطماعه وأحلامه العثمانية للسيطرة على مقدرات هذا البلد ونهب ثرواته.