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كارتر ينتقد قرار ترامب وقف تمويل الصحة العالمية

2020-04-15

واشنطن-سانا

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر قرار الرئيس دونالد ترامب وقف إسهامات بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية.

وقال كارتر في بيان له نقله مركز كارتر اليوم أنا حزين بشأن قرار وقف تمويل منظمة الصحة العالمية فيما هناك حاجة ماسة للتمويل وخاصة في ظل تفشي وباء عالمي.

وأضاف كارتر إن منظمة الصحة العالمية هي المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على قيادة الجهود لاحتواء الفيروس.

وواجه قرار ترامب انتقادات واسعة من قبل العديد من الدول بما فيها روسيا كما انتقدته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي معتبرة أن القرار غير عقلاني وخطير.

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