وصول دفعة مساعدات طبية صينية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

دمشق- سانا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء اليوم دفعة مساعدات طبية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لسورية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب الكثير من دول العالم .

وفي تصريح للصحفيين بمطار دمشق الدولي أعرب الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين عن تقدير سورية لمواقف الصين إلى جانب سورية وللمساعدات الطبية المقدمة للشعب السوري والتي تمثل تعبيراً حقيقياً عن حرص جمهورية الصين الشعبية على مساعدة سورية وكل دول العالم في التصدي لفيروس كورونا.

سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق فيونغ بياو أوضح أن هذه المساعدات الطبية تتألف من أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا وهي الدفعة الأولى التي تقدم إلى سورية وستتبعها دفعات أخرى علما بأنه تم سابقاً تبادل للخبرات الطبية عبر الإنترنت بين الأطباء بالمشافي في كلا البلدين الصديقين بما يتعلق بمواجهة الفيروس المستجد.

معاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي أشار من جانبه إلى أن المساعدات الطبية المقدمة من الصين تسهم في دعم النظام الصحي في سورية والذي عانى الكثير نتيجة تعرضه لأعمال إرهابية واجراءات قسرية أحادية الجانب مفروضة على الشعب السوري.