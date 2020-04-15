بارما الإيطالي يتوصل لاتفاق مع لاعبيه لخفض رواتبهم

روما- سانا

أكد نادي بارما الإيطالي لكرة القدم اليوم أن لاعبيه ومدربيه تنازلوا عن راتب شهر واحد لمساعدة النادي في التخفيف من تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان النادي “إن الاتفاق تم بالإجماع من المدرب واللاعبين والإداريين على تخفيض رواتبهم بقيمة راتب شهر بسبب الوضع الصحي الطارئ الذي يحول دون استئناف النشاط الرياضي ويتسبب بالفعل بخسائر مالية كبيرة للنادي”موجها الشكر لموظفيه لتحليهم بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب من الجميع التحلي بروح بناءة.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ولم يتضح حتى الآن متى سيتم استئناف الموسم.

كما أعنلت السلطات الصحية الإيطالية اليوم تسجيل 578 وفاة جديدة بسبب وباء كورونا اليوم و2667 حالة إصابة جديدة بالبلاد.