إصابة ثلث أفراد طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول بفيروس كورونا

باريس- سانا

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن الفحوص أظهرت أن أكثر من ثلث بحارة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول يحملون فيروس كوفيد 19.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة قولها في بيان إنه حتى تاريخ مساء الـ 14 من نيسان شملت اختبارات الكشف عن الفيروس 1767 بحارا من المجموعة الجوية البحرية.. أجريت الغالبية العظمى من هذه الاختبارات لبحارة من حاملة الطائرات .. وكانت اختبارات 668 منهم إيجابية.

وأضاف البيان إنه من بين هؤلاء دخل 31 مستشفى سانت آن التابع لوزارة القوات المسلحة في تولون جنوب البلاد وواحد في العناية المركزة.

وكانت البحرية الفرنسية أعلنت الأحد الفائت أنها بدأت عملية إنزال تشمل 1900 فرد من طاقمي حاملة الطائرات “شارل ديغول” وفرقاطة ترافقها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد فيروس كورونا المستجد بعدما اكتشفت 50 إصابة بالفيروس على متن الحاملة.