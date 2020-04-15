ريابكوف: قرار ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية تصرف غير لائق

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية “تصرف غير لائق”.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن ريابكوف قوله في حديث لمجلة الحياة الدولية إن هذا التصرف خلال الوباء ضربة تقطع التنفس.

واعتبر ريابكوف أن إثارة أسئلة حول منظومة عالمية سواء أكانت منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل صحيح أم لا غير مناسبة وفي غير وقتها.

من جانب أخر أشار مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف إلى أنه من السخف القول إن منظمة الصحة العالمية أخفت شيئا عن الولايات المتحدة نظرا لأن ممثلي واشنطن يعملون في الأجهزة الرئيسية للمنظمة مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال المديون الرئيسي للصحة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن فى وقت سابق أنه أمر إدارته بتعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية متذرعا بما سماه”سوء إدارة”المنظمة الأممية لأزمة تفشى فيروس كورونا.