وفيات فيروس كورونا في فرنسا تتجاوز 17 ألفاً

باريس-سانا

أعلن مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن حصيلة وفيات كوفيد 19 في فرنسا ارتفعت إلى 17167 حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد بينها 10643 في المستشفيات إضافة إلى 6524 في دور رعاية المسنين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سالومون قوله إن الأرقام تظهر ارتفاعاً قدره 1438 حالة عن حصيلة أمس ومرده إلى تحديث أرقام البيانات.

ووفق سالومون فإنه للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء تراجع عدد مرضى كوفيد 19 في المستشفيات الفرنسية إلى أقل من 513 مقارنة بحصيلة يوم أمس بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات مشيرا إلى أنه “أول تراجع”.

وأكد سالومون أن وجود 6457 مريضا في العناية المركزة يبقى “رقما مرتفعا جدا”.

وسجلت فرنسا أمس رسميا ما يزيد عن 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.