80 خرقاً لقوى العدوان السعودي بالحديدة خلال 24 ساعة

صنعاء-سانا

رصد الجيش اليمني80 خرقا لقوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان لموقع “المسيرة” إن الخروقات شملت تحليق طائرة تجسسية في أجواء مدينة الدريهمي واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين و32 خرقا بقصف مدفعي و 46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة وخلفت دمارا هائلا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودى ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.