ضبط كمية من الدقيق التمويني بمخبز سياحي في ريف حمص

حمص-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص كمية من الدقيق التمويني بمخبز سياحي في احدى قرى منطقة القصير.

وقال المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسلة سانا أنه تم ضبط سبعة وخمسين كيس دقيق تمويني داخل المخبز بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي مشيرا الى انه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه لمعرفة مصدر الدقيق التمويني .

وبين اليوسف أنه تمت أيضا مصادرة كامل كمية الدقيق وتسليمها إلى فرع المؤسسة السورية للحبوب في حمص واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

صبا خير بك