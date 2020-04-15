طهران: وقف أمريكا تمويل منظمة الصحة العالمية جريمة ضد الإنسانية

طهران-سانا

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساهمة المالية الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يحاول فيه العالم مكافحة انتشار فيروس كورونا بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيد عباس موسوي في تصريح اليوم إن “معاقبة منظمة الصحة العالمية من قبل الإدارة الأمريكية جاءت في أسوأ وقت ممكن وهي جريمة ضد الإنسانية” مضيفاً إن “ترامب يهدف من هذه الخطوة للتغطية على فشله في مكافحة فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة”.

ودعا المتحدث الإيراني المجتمع الدولي لإيجاد جبهة موحدة من أجل إفشال قرارات أمريكا المتفردة ودعم منظمة الصحة العالمية.