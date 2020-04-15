الصحة العالمية تأسف لقرار ترامب تعليق المساهمة المالية الأميركية

جنيف-واشنطن-سانا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعليق مساهمة واشنطن المالية في المنظمة.

ونقلت رويترز عن مدير المنظمة تيدروس ادانوم غيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي اليوم “نأسف لقرار رئيس الولايات المتحدة وقف تمويل منظمة الصحة العالمية” مضيفا إن المنظمة “ما زالت تدرس تأثير القرار وستحاول سد أي ثغرات تمويلية بالتعاون مع الشركاء”.

وشدد غيبريسوس على انه يتعين على العالم الآن توحيد جهوده في الحرب على فيروس كورونا.

من جهته وصف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة “مايكروسوفت” للبرمجيات بيل غيتس وقف واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية بأنه “أمر خطر للغاية” مشيراً إلى أن العالم يحتاج إلى عمل المنظمة أكثر من أي وقت مضى.

وكتب بيل غيتس في صفحته على تويتر “وقف تمويل منظمة الصحة العالمية خلال أزمة صحية عالمية أمر خطر” مضيفاً: “إذا تم إيقاف عمل المنظمة فلن تتمكن أي منظمة أخرى القيام بدورها والعالم بحاجة إلى المنظمة الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وكان ترامب أعلن أنه أمر إدارته بتعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية متذرعاً بما سماه “سوء إدارة” المنظمة الأممية لأزمة تفشي الفير