السورية للتجارة بحمص: طرح اللحوم في 10 صالات بريف المحافظة بأسعار منافسة

حمص-سانا

بلغت مبيعات فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص خلال الربع الأول من العام الحالي مليارين و800 مليون ليرة سورية من مختلف المواد.

وبين عماد ندور مدير الفرع في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الفرع مستمر ببيع المواد التموينية على البطاقة الالكترونية عبر سيارات جوالة تصل لأمام منازل المواطنين بالتعاون مع لجان ومخاتير الأحياء بهدف تخفيف الازدحام الحاصل على الصالات.

وأشار ندور إلى الاستمرار ببيع اللحوم بسعر أقل بنسبة 15 بالمئة عن السوق في أربع من صالاته بالمدينة هي “الكرامة والوثبة والحرية والوعر” وبمختلف الأنواع “عجل وفروج” كما تم التوسع في بيعها بريف حمص عبر طرحها بعشر صالات بيع في مناطق الريف المختلفة ولافت التجربة إقبالاً كبيراً من المواطنين حيث بلغت المبيعات 46 مليوناً خلال شهر آذار فقط.

ولفت ندور إلى اقتصار بيع الخضار والفواكه في صالة واحدة “الزهراء” بأسعار أقل من السوق حيث يتم بيعها حالياً بواسطة سيارات جوالة بمختلف الأحياء بالتعاون مع مجلس المدينة.

وأشار المواطن محمد الدروبي إلى أنه يشتري اللحوم من صالات السورية للتجارة منذ بدء بيع المادة كون سعرها أقل من الأسواق بنسبة جيدة وهي مضمونه من الغش مطالباً بضرورة التوسع ببيع المادة بمختلف الصالات حتى يتسنى للجميع الحصول عليها.

المواطنة نور السباعي بينت أنها تأخذ جميع حاجياتها من اللحوم والمواد الأساسية الأخرى من صالات السورية للتجارة مشيرة إلى ضرورة العمل على رفد كل الصالات بالخضار والفواكه أيضا بهدف حصول المواطنين على حاجياتهم.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية