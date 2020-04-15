أسواق حماة اليوم

الأربعاء / 15 / 04 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إعلامي سلوفاكي: الإجراءات القسرية الاقتصادية المفروضة على سورية جريمة حرب
2020-04-15
سورية وإيران تبحثان إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة
2020-04-14
الشيوعي الإسباني يندد بتقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية
2020-04-13
منظمة نيو هيومانتي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير مقبولة
2020-04-13
المطران حنا: ارفعوا العقوبات عن سورية لأنها جريمة بحق الإنسانية
2020-04-13
لافروف وشكري يبحثان هاتفياً الوضع في سورية
2020-04-13
هزة أرضية متوسطة تضرب شرق تركيا على بعد 300 كم عن الحسكة
2020-04-12
محليات
هزة أرضية بقوة 7ر4 درجات وأخرى ارتدادية بقوة 6ر4 درجات قبالة الساحل السوري
2020-04-15
النقل تعفي مالكي المركبات من غرامات التأخير عن تسديد رسوم تجديد التراخيص
2020-04-15
الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل أمطار خفيفة فوق المناطق الشمالية الغربية
2020-04-15
هزة بقوة 1ر4 درجات وهزتان ارتداديتان قبالة الساحل السوري
2020-04-15
هيئة التميز والإبداع تطلق عن بعد المسابقة الأولى التجريبية لأولمبياد النمذجة الرياضية
2020-04-14
إطلاق خدمات منظومة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية
2020-04-14
آلية جديدة لتسليم رواتب العاملين في القطاع التربوي
2020-04-14
رياضة
نادي دمر الرياضي ينفذ حملة تعقيم للشوارع والمنشآت
2020-04-15
كورونا يعرقل انتقال الفرنسي مبابي إلى ريال مدريد
2020-04-14
رابطة أندية كرة القدم بإنكلترا تتفق مع اتحاد اللاعبين لتأجيل جزء من رواتب نيسان
2020-04-14
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمدد قرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات
2020-04-14
خطأ تحكيمي يوقف مباراة في دوري نيكاراغوا بكرة القدم
2020-04-13
بممارسة رياضتهم في المنازل.. رياضيو حمص يتغلبون على توقف نشاطاتهم
2020-04-12
تأجيل كأس روجرز للتنس للسيدات حتى عام 2021
2020-04-11
اقتصاد
السورية للتجارة بحمص: طرح اللحوم في 10 صالات بريف المحافظة بأسعار منافسة
2020-04-15
تسيير 23 سيارة محملة بنحو 35 طناً من الخضار وبيعها بسعر التكلفة بالسويداء خلال أسبوع
2020-04-15
36 منشأة صناعية وحرفية تدخل حيز العمل والإنتاج في درعا
2020-04-15
أكثر من 3ر1 مليار ليرة مبيعات شركة الخيوط القطنية خلال الربع الأول من 2020
2020-04-15
السورية للتجارة: أربع آلات تعبئة جديدة للمواد الأساسية بطاقة إنتاجية تبلغ 50 طناً يومياً
2020-04-15
أسعار النفط تتعافى من خسائر كبيرة
2020-04-15
النظام السعودي يلجأ للاستدانة مجدداً ويصدر سندات للاقتراض من البنوك الأجنبية
2020-04-15
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2020-04-15
تصوير ابراهيم عجاج
2020-04-15
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