تسيير 23 سيارة محملة بنحو 35 طناً من الخضار وبيعها بسعر التكلفة بالسويداء خلال أسبوع

السويداء-سانا

سير فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء خلال أسبوع 23 سيارة جوالة محملة بنحو 35 طنا من الخضار مع بيعها بسعر التكلفة للمواطنين في أحيائهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي تصريح لسانا الاقتصادية بين حسين صافي مدير الفرع أنه تم تسيير السيارات إلى عشرات القرى والبلدات في ريف المحافظة إضافة إلى أحياء مدينة السويداء مشيراً إلى أن السيارات احتوت على البطاطا والبندورة والخيار والفول والكوسا و الباذنجان والجزر والبرتقال والبصل والزهرة وغيرها يتم تسويقها من سوق الهال بدمشق إضافة لعدد من مزارعي السويداء.

ولفت صافي إلى الاستمرار بتسيير السيارات الجوالة إلى قرى ومناطق جديدة خلال الفترة القادمة.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية