أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا

باريس-سانا

تجاوز عدد الذين شخصت إصابتهم رسميا بفيروس كورونا المستجد المليون شخص في أوروبا أي نحو نصف الإصابات في العالم.

وحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس اليوم أنه تم تسجيل مليون و3284 إصابة بينها 84 ألفاً و465 وفاة ما يجعل أوروبا القارة الأكثر تضرراً بوباء كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الاسبانية في بيان لها تسجيل انخفاض بسيط في معدل الوفيات اليومي بفيروس كورونا حيث سجلت 523 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 18579 شخصا بينما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 177633 حالة بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين ب5092 إصابة جديدة منذ الأمس.

وفي بلجيكا سجلت 283 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4440 فيما سجلت 2454 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 33573.

إلى ذلك أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ستنظم مؤتمرا عبر الانترنت للجهات المانحة في الرابع من أيار المقبل لجمع أموال تخصص للأبحاث لتطوير لقاح وعلاجات ضد الوباء.

وأوضحت فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي أن “اللقاح أفضل فرصة جماعية للانتصار على الفيروس” وأضافت “سيسمح المؤتمر بالتطرق إلى مسألة العجز في التمويلات الفورية وإيجاد حلول مبتكرة ومنصفة”.