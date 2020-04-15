36 منشأة صناعية وحرفية تدخل حيز العمل والإنتاج في درعا

درعا-سانا

بلغ عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة في درعا خلال الربع الأول من العام الحالي 36 منشأة هندسية وكيميائية وغذائية برأسمال نحو 5ر1مليار ليرة وفرت 109 فرص عمل مقابل 27 منشأة في الفترة نفسها من العام الماضي برأسمال 768 مليون ليرة وفرت 99 فرصة عمل.

وبين مدير الصناعة المهندس عبد الوحيد العوض في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المديرية تتابع أوضاع المنشآت الصناعية والحرفية في مجال تأمين متطلبات العمل واستمرارية الإنتاج واتخاذ إجراءات السلامة الاحترازية للتصدي والوقاية من فيروس كورونا لافتا إلى أن المديرية تقوم بتسهيل نقل العمال والمواد الأولية والمنتجات إضافة إلى تأمين مستلزمات الانتاج من مازوت و فيول.

وأوضح العوض أن عدد المشاريع الحرفية المرخصة في الربع الأول من العام الحالي بلغ 22 مشروعا برأسمال 500 مليون ليرة توفر 61 فرصة عمل فيما وصل عدد المشاريع الصناعية المرخصة 29 مشروعا برأسمال 9ر1 مليار ليرة توفر 146 فرصة عمل عند وضعها بالاستثمار مقارنة مع ترخيص 46 مشروعا صناعيا في الفترة المقابلة من العام الماضي برأسمال نحو 3ر1مليار ليرة توفر 225فرصة عمل و17مشروعا حرفيا براسمال 171 مليون ليرة ستوفر41 فرصة عمل عند دخولها حيز الإنتاج.

ودخلت 137 منشأة صناعية وحرفية سوق العمل في درعا خلال العام الماضي برأسمال بلغ 760ر5 مليارات ليرة سورية.

قاسم المقداد

نشرة سانا الاقتصادية