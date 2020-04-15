عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى المليونين في العالم.. وعلماء من كندا يكتشفون دواء يمكن أن يسهم بمكافحته

اوتاوا-سانا

تخطى عدد المصابين بتفشي فيروس كورونا المستجد عتبة المليونين في العالم.

وبحسب إحصائية موقع موقع وورلد ميترز الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس فإن عدد الإصابات حول العالم تخطى حاجز المليوني حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 121 ألف وفاة.

وفي سياق مواز أعلن فريق من العلماء الكنديين المختصين بعلم الفيروسات اكتشاف دواء يسهم بشكل فعال في مكافحة الفيروسات التاجية ومنها فيروس كورونا.

وبحسب موقع “جورنال اوف بيولوجيكال كميستري” فإن العلماء أثبتوا قدرة الدواء على منع تكاثر فيروس السارس في الجسم كما تم اختباره في علاج متلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط القريبة من الفيروس.

ويقوم العلماء بعدد من الاختبارات للدواء على الحيوانات وعلى البشر لأنه قبل التجارب السريرية من الصعب استخدام الدواء لعلاج الفيروس.

وكان فريق من الأطباء اليابانيين أعلن في وقت سابق عن اكتشاف أحد أنواع الأدوية الذي يمكنه كبح جماح فيروس كورونا المستجد كما أعلنت العديد من الدول عن بدء الاختبارات على أدوية يمكن أن تنجح في علاج هذا الوباء.