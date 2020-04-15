غوتيريش رداً على ترامب: الوقت ليس مناسباً لقطع الموارد عن الصحة العالمية

الأمم المتحدة-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى الوحدة وتضافر الجهود للتصدي لفيروس كورونا مشيرا إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لقطع الموارد عن منظمة الصحة العالمية.

وردا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد التمويل المقدم لمنظمة الصحة العالمية في انتظار مراجعة استجابتها الأولية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد أصدر غوتيريش بيانا نقله موقع مركز انباء الأمم المتحدة قال فيه “هذا الفيروس غير مسبوق في حياتنا ويتطلب استجابة غير مسبوقة… ومن الواضح أنه في مثل هذه الظروف من الممكن أن يكون للحقائق نفسها قراءات مختلفة من قبل كيانات مختلفة”.

وأضاف غوتيريش أن “الدروس المستقاة ستكون مهمة للتطرق بشكل فعال لتحديات مشابهة يمكن أن تنشأ في المستقبل ولكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك… وليس الوقت المناسب لتقليل الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى مضطلعة في مكافحة الفيروس”.

وشدد الأمين العام على أن منظمة الصحة العالمية والآلاف من طواقمها تقف في خطوط المواجهة وتدعم الدول الأعضاء ومجتمعاتها وخاصة الأكثر ضعفا بينها من خلال تقديم التوجيه والتدريب والمعدات والخدمات الملموسة المنقذة للحياة اثناء محاربة الفيروس لافتا إلى أنه يجب دعم منظمة الصحة العالمية لأنها بالغة الأهمية في الجهود الدولية المبذولة لكسب الحرب ضد الوباء.