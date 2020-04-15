إعلامي سلوفاكي: الإجراءات القسرية الاقتصادية المفروضة على سورية جريمة حرب

براغ-سانا

أدان المحلل السياسي والاعلامي السلوفاكي البارز ادوارد خميلار بشدة الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من قبل الدول الغربية على سورية والتي تشمل الأدوية والمواد الغذائية مؤكدا أنها تمثل “عملاً بربرياً وجريمة حرب”.

وقال خميلار في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم إن الغرب يمارس ازدواجية المعايير بشكل فاضح حيث يستغل انتشار فيروس كورونا لتصعيد حربه الدعائية ضد سورية لافتا الى ان هذه السياسات تأتي في وقت تتوالى الدعوات الدولية لإلغاء العقوبات الاقتصادية.

وشدد خميلار على معارضته الشديدة للعقوبات التي تفرض بحق أي دولة لأنها غير أخلاقية وتؤثر على الشعوب بشكل سلبي كما أنها غير فعالة في إحداث أي تغييرات سياسية كما تحاول أن تبررها وتستخدمها الدول الغربية لذلك.