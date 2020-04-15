SCS-NET
الشريط الأخباري

النفط يغلق على هبوط حاد

2020-04-14

نيويورك-سانا

هبطت أسعار النفط بشكل حاد اليوم وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولاراً للبرميل بفعل مخاوف من أن تخفيضات الإمدادات لن تجاري هبوط الطلب.

وذكرت رويترز أن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق أنهت جلسة التداول منخفضة 2.30 دولار أو 10.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 20.11 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.14 دولار أو6.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 29.60 دولاراً للبرميل.

يشار إلى أن الخامين القياسيين منخفضان أكثر من 50 بالمئة عن مستوياتهما في بداية العام.

انظر ايضاً

تراجع أسعار النفط

نيويورك-سانا تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسب بلغت عشرة بالمئة في وقت سابق من المعاملات. …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved