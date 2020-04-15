النفط يغلق على هبوط حاد

نيويورك-سانا

هبطت أسعار النفط بشكل حاد اليوم وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولاراً للبرميل بفعل مخاوف من أن تخفيضات الإمدادات لن تجاري هبوط الطلب.

وذكرت رويترز أن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق أنهت جلسة التداول منخفضة 2.30 دولار أو 10.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 20.11 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.14 دولار أو6.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 29.60 دولاراً للبرميل.

يشار إلى أن الخامين القياسيين منخفضان أكثر من 50 بالمئة عن مستوياتهما في بداية العام.