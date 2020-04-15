كورونا يعرقل انتقال الفرنسي مبابي إلى ريال مدريد

مدريد-سانا

عرقلت التقييدات والإجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد انتقال اللاعب الفرنسي كاليان مبابي إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وكان ريال مدريد يرغب في ضم مبابي منذ عام 2017 إلا أن الأخير رحل إلى باريس سان جيرمان وقتها مقابل 180 مليون يورو

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن عدم التعاقد مع مبابي كان بسبب رفض الويلزي غاريث بيل الذهاب عن مدريد وبالتالي عدم وجود مكان لمبابي إلا أنه عندما لازم الويلزي مقاعد الاحتياط اقترب النادي الإسباني كثيراً من حسم صفقة اللاعب الفرنسي ولكن جائحة كورونا أوقفت الأمور مرة أخرى.

يذكر أن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2022.