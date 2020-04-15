الصحة الإيرانية: كورونا يسجل منحى تنازلياً في 16 محافظة

طهران- سانا

أعلن معاون وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران ايرج حريرجي أن 16 محافظة إيرانية سجلت منحى تنازلياً في مجال الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح حريرجي في تصريح اليوم أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في 25 بالمئة من محافظات البلاد يتراوح بين صفر و10 أشخاص وفي 25 بالمئة أخرى يبلغ معدل الإصابات بين 10 و20 شخصاً لافتاً إلى انخفاض عدد الوفيات اليومية الناجمة عن انتشار الفيروس في إيران لأول مرة اليوم إلى أقل من 100 شخص.

وأضاف حريرجي أن استمرار هذا النجاح يعتمد على تعاون المواطنين في مجال تنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي الذكي وتجنب التنقل غير الضروري.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران 74877 حالة والمتوفين 4683 شخصاً والمتعافين 48129 شخصاً وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في وقت سابق اليوم.