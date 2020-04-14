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إيران تسير رحلات جوية لإعادة رعاياها من الخارج

2020-04-14

طهران-سانا

أعلنت إيران أنها ستسير رحلات جوية لإعادة الرعايا الإيرانيين من الخارج.

ونقلت وكالة فارس عن الخطوط الجوية الإيرانية قولها “إنه وفقاً لطلبات قدمها الرعايا الإيرانيون المقيمون في الكويت والهند وتركيا وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ستقوم شركة الخطوط الجوية الإيرانية بتسيير رحلات عديدة لإعادة المواطنين الإيرانيين من الخارج”.

وفي هذا السياق أعلنت شركة الخطوط الإيرانية عن تسيير رحلتين من الكويت إلى أهواز وأصفهان لنقل الإيرانيين إلى البلاد كما ستقوم الشركة بتسيير رحلة من مومباي إلى طهران في الـ 17 من نيسان الجاري.

وفي السياق نفسه ستقوم شركة الخطوط الجوية الإيرانية بتسيير رحلتين إلى تركيا لنقل الرعايا الإيرانيين من اسطنبول وأنقرة إلى طهران يومي الـ 15 والـ 16 من نيسان الجاري.

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