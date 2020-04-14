مرتزقة أردوغان ينفذون عمليات سطو ونهب ممنهجة لمحولات الكهرباء والبنى التحتية بريف إدلب

إدلب-سانا

زادت وتيرة السرقة والنهب والممارسات الإجرامية من قبل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية ضد الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة في مناطق انتشارهم بريف إدلب وبدأت هذه الممارسات تأخذ شكلاً ممنهجاً يسير وفق خطط معدة مسبقاً حيث أقدموا اليوم على عمليات سطو وتفكيك منظمة للمحولات الكهربائية الكبيرة في جبل الزاوية ومحيط الطريق الدولي حلب-اللاذقية.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن عمليات تفكيك منظمة يقوم بها مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية ولا سيما إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” حيث واصلوا لليوم الثاني على التوالي السطو على المحولات الكهربائية ذات القدرة العالية وتفكيكها في منطقة جبل الزاوية والطريق الدولي حلب- اللاذقية “أم 4”.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعات إرهابية على هيئة ورش مختصة بعمليات التفكيك والتوضيب وشحن المعدات أقدمت اليوم بحماية عشرات من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على نقل المحولات الكهربائية الضخمة التي سطت عليها عبر رافعات كبيرة وتجميعها في مناطق تابعة لها متاخمة للحدود التركية تمهيداً لبيعها للتجار الأتراك.

وأقدمت التنظيمات الإرهابية أثناء تقهقرها أمام تقدم وحدات الجيش العربي السوري على تفكيك وسرقة محولات الكهرباء الكبيرة ولا سيما خلال الأشهر الأخيرة وقبيل تحرير عشرات القرى والبلدات والمدن في أرياف حماة وإدلب وحلب وقامت بنقلها وبيعها داخل الأراضي التركية بتغطية وإشراف من قبل قوات النظام التركي.