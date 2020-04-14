شركة سكر حمص تبيع خلال شهر 357.7 طناً من الكحول الطبي

حمص-سانا

وصلت كمية مبيعات شركة سكر حمص من مادة الكحول الطبي منذ الرابع عشر من الشهر الماضي منذ بدء إجراءات التصدي لفيروس كورونا وحتى يوم أمس 357.7 طناً كان نصيب القطاع العام منها 223.2 طناً والخاص 134.5 طناً.

وأوضح مدير عام الشركة عبدو المحمود في تصريح لمندوب سانا أن معمل الكحول الطبي بالشركة مستمر بإنتاج 11 طناً يوميا لتوفير مادة الكحول الإيتيلي بدرجة 95 بالمئة المستخدمة كمادة معقمة لكل الجهات العامة والخاصة تنفيذا للإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار المحمود إلى أنه تم استجرار أكثر من 26.1 طناً من الكحول الطبي من الشركة خلال الأيام الثلاثة الماضية منها 11.7 طناً للقطاع العام و14.4 طناً للقطاع الخاص فيما أنتجت الشركة خلال هذه الفترة 27 طناً.

ولفت المحمود إلى أن رصيد الشركة الحالي يصل إلى نحو 465 طناً من مادة الكحول الطبي يحفظ جزء منها كرصيد استراتيجي فيما بقيمة الكميات هي متاحة للبيع لكل الجهات العامة والخاصة وتلبية احتياجات المشافي بشكل عام إضافة إلى ما تطلبه الجهات العامة لأغراض التعقيم في ظل الظروف الراهنة.

أحمد سليمان

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