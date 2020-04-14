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التزام بقرار حظر التجول في جميع المحافظات من الـ 6 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً

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حظر التجول في طرطوس من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً

تصوير: رياض علي

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