التزام بقرار حظر التجول في جميع المحافظات من الـ 6 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية وإيران تبحثان إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة
2020-04-14
الشيوعي الإسباني يندد بتقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية
2020-04-13
منظمة نيو هيومانتي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير مقبولة
2020-04-13
المطران حنا: ارفعوا العقوبات عن سورية لأنها جريمة بحق الإنسانية
2020-04-13
لافروف وشكري يبحثان هاتفياً الوضع في سورية
2020-04-13
هزة أرضية متوسطة تضرب شرق تركيا على بعد 300 كم عن الحسكة
2020-04-12
أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: سورية أفشلت محاولات استهدافها
2020-04-11
محليات
هيئة التميز والإبداع تطلق عن بعد غداً المسابقة الأولى التجريبية لأولمبياد النمذجة الرياضية
2020-04-14
إطلاق خدمات منظومة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية
2020-04-14
آلية جديدة لتسليم رواتب العاملين في القطاع التربوي
2020-04-14
استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد حتى 2 أيار
2020-04-14
انهيار برج كهرباء على خط 66 المغذي لمدينة درعا
2020-04-14
لأول مرة منذ 25 عاماً… المياه تصل إلى واحة تدمر
2020-04-14
هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على بعد 115 كيلو متراً شمال غرب دمشق
2020-04-14
رياضة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمدد قرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات
2020-04-14
خطأ تحكيمي يوقف مباراة في دوري نيكاراغوا بكرة القدم
2020-04-13
بممارسة رياضتهم في المنازل.. رياضيو حمص يتغلبون على توقف نشاطاتهم
2020-04-12
تأجيل كأس روجرز للتنس للسيدات حتى عام 2021
2020-04-11
تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا رسمياً بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-04-11
إلغاء كأس الأبطال الدولية هذا العام بسبب كورونا
2020-04-11
إصابة دالغليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا
2020-04-10
اقتصاد
شركة سكر حمص تبيع خلال شهر 357.7 طناً من الكحول الطبي
2020-04-14
سورية وإيران تبحثان إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة مشتركة
2020-04-14
إكثار بذار الحسكة: واقع الحقول الإكثارية جيد ولا إصابات حشرية في المساحات المزروعة
2020-04-14
إياتا: كورونا يتسبب بخسارة شركات الطيران العالمية مئات المليارات
2020-04-14
ألبان حمص: زيادة الإنتاج لتأمين حاجة السوق.. والمبيعات أكثر من مليار ونصف المليار ليرة في الربع الأول
2020-04-14
زيادة الطلب على منتجات المرأة الريفية في اللاذقية
2020-04-14
إغلاق 1037 فعالية تجارية في حمص خلال الربع الأول من العام الحالي
2020-04-14
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التزام بقرار حظر التجول في جميع المحافظات من الـ 6 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً
2020-04-14
دمشق
طرطوس
اللاذقية
حمص
حلب
درعا
حظر التجول
2020-04-14
Rem
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تصوير: رياض علي
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