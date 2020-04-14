أسواق الخضار في حمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سوريةوإيران تبحثان تعزيزالاستثمارات المشتركةفي مجال المناطق الحرة
2020-04-14
الشيوعي الإسباني يندد بتقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية
2020-04-13
منظمة نيو هيومانتي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير مقبولة
2020-04-13
المطران حنا: ارفعوا العقوبات عن سورية لأنها جريمة بحق الإنسانية
2020-04-13
لافروف وشكري يبحثان هاتفياً الوضع في سورية
2020-04-13
هزة أرضية متوسطة تضرب شرق تركيا على بعد 300 كم عن الحسكة
2020-04-12
أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: سورية أفشلت محاولات استهدافها
2020-04-11
محليات
إطلاق خدمات منظومة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية
2020-04-14
استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد حتى 2 أيار
2020-04-14
انهيار برج كهرباء على خط 66 المغذي لمدينة درعا
2020-04-14
الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام
2020-04-14
التعليم العالي تكلف الهيئة العليا للبحث العلمي إجراء أبحاث طبية وتطوير أجهزة تنفس صناعي للمرضى
2020-04-13
إطلاق خدمات منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية غداً
2020-04-13
أطفال سورية يدعون إلى رفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري-فيديو
2020-04-13
رياضة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمدد قرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات
2020-04-14
خطأ تحكيمي يوقف مباراة في دوري نيكاراغوا بكرة القدم
2020-04-13
بممارسة رياضتهم في المنازل.. رياضيو حمص يتغلبون على توقف نشاطاتهم
2020-04-12
تأجيل كأس روجرز للتنس للسيدات حتى عام 2021
2020-04-11
تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا رسمياً بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-04-11
إلغاء كأس الأبطال الدولية هذا العام بسبب كورونا
2020-04-11
إصابة دالغليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا
2020-04-10
اقتصاد
إكثار بذار الحسكة: واقع الحقول الإكثارية جيد ولا إصابات حشرية في المساحات المزروعة
2020-04-14
إياتا: كورونا يتسبب بخسارة شركات الطيران العالمية مئات المليارات
2020-04-14
ألبان حمص: زيادة الإنتاج لتأمين حاجة السوق.. والمبيعات أكثر من مليار ونصف المليار ليرة في الربع الأول
2020-04-14
زيادة الطلب على منتجات المرأة الريفية في اللاذقية
2020-04-14
إغلاق 1037 فعالية تجارية في حمص خلال الربع الأول من العام الحالي
2020-04-14
المصرف الزراعي: اختلاس نحو 84 مليون ليرة من فرع السويداء بواسطة التزوير
2020-04-14
تراجع الدولار مع تحسن المعنويات بفضل بيانات التجارة من الصين
2020-04-14
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المركزي: تفعيل الربط الشبكي بين المصارف العامة كجزء من منظومة الدفع الإلكتروني
أسواق الخضار في حمص
2020-04-14
تصوير: نقولا خوري
أسواق الخضار
حمص
2020-04-14
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