الصحة: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 29 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن 29 إصابة شفي منها 5 إصابات وتوفيت حالتان.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.

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