حملة تبرع بالدم لصالح مرضى التلاسيميا في السويداء

السويداء-سانا

نفذ متطوعو جمعية نور للإغاثة بالسويداء حملة تبرع بالدم لصالح أطفال مرضى التلاسيميا لتسهيل حصولهم على حاجتهم من الدم.

وذكرت مديرة مكتب جمعية نور للإغاثة بالسويداء حنان الأشقر أن حملة التبرع بالدم جاءت نظرا للظروف الراهنة والإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا التي أدت إلى توقف العمل في عدد من مؤسسات الدولة وقلة عدد المتبرعين.

وأشارت الأشقر إلى أن متطوعي الجمعية بادروا إلى التبرع بالدم بالتنسيق مع إدارة مركز بنك الدم وذلك لسد حاجة المركز في هذه الفترة مع الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

خزامى القنطار