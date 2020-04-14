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انهيار برج كهرباء على خط 66 المغذي لمدينة درعا

2020-04-14

درعا-سانا

انهار برج كهرباء على خط 66 الواصل بين محطتي الشيخ مسكين ودرعا ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة درعا ومحطات ضخ المياه في العجمي.

مدير عام شركة كهرباء درعا المهندس غسان الزامل قال في تصريح لمراسلة سانا” إن سبب انهيار البرج ناجم عن تضرره جراء شظايا الاعتداءات الإرهابية سابقا” مبينا أن انقطاع أحد الخطوط المرتبطة بالبرج ساهم أيضا بانهياره.

وأضاف الزامل إن الشركة غذت المدينة ومحطات الضخ بالكهرباء عن طريق محطة غزالة كخط بديل موضحا أن عملية استبدال البرج ستتم في الساعات المقبلة بالتعاون بين ورشات الشركة ومديرية التشغيل في المؤسسة العامة لنقل الطاقة.

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