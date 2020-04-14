إسبانيا تسجل 567 وفاة جديدة بكورونا وانخفاض ملحوظ بعدد الوفيات في إيران

عواصم-سانا

أعلنت إسبانيا اليوم تسجيل 567 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان إن عدد الوفيات ارتفع إلى 18056 حالة بينما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 172541.

وفي بريطانيا أوضحت بيانات رسمية أن الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا قد تزيد بنسبة 15 بالمئة عما أشارت إليه الإحصاءات المعلنة رسميا حتى الآن.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن فيروس كورونا مذكور في شهادات وفاة 6235 شخصا في انكلترا وويلز بحلول الثالث من نيسان الجاري.

بدورها أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم عن تسجيل 262 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4157 حالة وتسجيل 530 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31119 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن تسجيل 1574 إصابة جديدة و98 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في انخفاض ملحوظ لعدد الوفيات مقارنة بالأيام السابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور: “لقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 74877 حالة وبلغ عدد المتوفين 4683 شخصا والمتعافين 48129 شخصا”.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن 20 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد و291 إصابة جديدة مشيرة إلى إن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 5223 حالة بينما ارتفعت الوفيات إلى 335 وتعافى 53 مريضا.

وسجلت ماليزيا 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4987 حالة في البلاد فيما تم تسجيل 5 وفيات وفي تايوان أعلنت السلطات عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ شهر.

وفي إندونيسيا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إذ بلغ 60 ليصل المجموع إلى 459 حالة وفاة فيما أعلنت عن 282 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 4839 حالة.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 641 وتسجيل وفاة واحدة فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1355 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فيما أعلنت السلطات في قطر عن تسجيل 197 إصابة جديدة به ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3428 حالة.