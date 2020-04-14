إلقاء القبض على معتمد للخبز بدير الزور يحتكر المادة لبيعها كعلف

دير الزور-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بدير الزور القبض على معتمد خبز يقوم باحتكار المادة وبيعها كمواد علفية.

وذكر رئيس قسم البحث الجنائي بدير الزور المقدم وسيم صالح أنه في إطار المتابعة المستمرة لمعتمدي مادة الخبز ومدى إيصاله للمواطنين فقد وردت شكاوى من المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي بعدم وصول مادة الخبز إليهم وعن وجود أحد معتمدي بيع الخبز في مدينة دير الزور يقوم باحتكار المادة.

وأضاف صالح في تصريح لمراسل سانا “تمت مراقبة الشخص المذكور وإلقاء القبض عليه وبتحري منزله وجدت كمية من مادة الخبز اليابس موجودة على سطح منزله وبالتحقيق معه اعترف بقيامه باحتكار كميات من الخبز المستلمة وتجفيفها لبيعها كمادة علفية وتم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المخالف للقضاء المختص”.