روسيا وكوبا: ضرورة رفع جميع العقوبات أحادية الجانب في ظل انتشار كورونا

موسكو-سانا

أكدت روسيا وكوبا ضرورة رفع جميع العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول في ظل انتشار جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والكوبي برونو رودريغيز شددا في اتصال هاتفي على ضرورة رفع جميع العقوبات الأحادية التي تتعارض مع القانون الدولي في ظل مواجهة التهديد العالمي لفيروس كورونا وأكدا التزام البلدين بتنسيق خطواتهما في الأمم المتحدة بشأن هذه القضايا وغيرها المدرجة على جدول الأعمال متعدد الأطراف.

كما ناقش الجانبان تطوير التعاون الاستراتيجي بين موسكو وهافانا بما في ذلك التعاون في مكافحة الفيروس التاجي بالإضافة إلى الاستعدادات للنشاطات المخصصة للذكرى الستين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين.

بدوره كتب وزير الخارجية الكوبي في تغريدة على تويتر: “أجريت محادثة هاتفية مع وزير خارجية الاتحاد الروسي وتناولنا القضايا الثنائية وجدول الأعمال الدولي بما في ذلك استراتيجيات البلدين والتعاون في التعامل مع جائحة كوفيد 19”.

وكان رودريغيز أكد في تغريدة على تويتر أمس أن العقوبات الأمريكية الجائرة المفروضة على بلاده تركت آثارا سلبية على جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا كما أن واشنطن ترفض المطالب الدولية المتزايدة لإنهاء حصارها على كوبا وتمارس سياسة التضليل والكذب بشأن التعاون الطبي للحكومة الكوبية.