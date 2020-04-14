الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي جنوب طرابلس

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم عن إسقاط طائرة مسيرة للنظام التركي جنوب طرابلس.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي في تغريدة على تويتر أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الليبية استهدفت طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية وقامت بإسقاطها جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلنت قوات الجيش الليبي قبل ثلاثة أيام عن تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للنظام التركي غرب البلاد.

ويواصل نظام رجب طيب أردوغان خططه لتكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “ناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق وقد زاد من تأزم الأوضاع فيها مؤخراً وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية.